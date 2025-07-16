Хайди Клум прогулялась в крошечном бикини

Супермодель и телеведущая Хайди Клум показала фигуру в купальнике. Звезда разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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52-летняя Хайди Клум предстала перед камерой в голубом парео, которое она распахнула, продемонстрировав красное бикини. Супермодель также надела белую шляпу с принтом и солнцезащитные очки. Телеведущая позировала с распущенными волосами и без косметики.

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У Хайди Клум есть четверо детей: дочь Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также сыновья Генри, Йохан и Лу от британского музыканта Сила. Сейчас супермодель состоит в браке с гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Знаменитости поженились в 2019 году.

26 мая Хайди Клум вышла на публику вместе с 19-летним сыном Генри. Они стали гостями музыкальной премии American Music Awards. Супермодель позировала перед фотографами в черном макси-платье с глубоким декольте и разрезом без бюстгальтера. Манекенщица также надела кожаные ботфорты на каблуках и несколько колец. Телеведущей уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с черной подводкой и нюдовой помадой. Сын звезды вышел на красную дорожку в черной рубашке, брючном костюме и туфлях.