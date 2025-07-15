Линдси Лохан привлекла внимание своим внешним видом

Несколько недель назад американская актриса и модель Линдси Лохан наслаждалась размеренным отдыхом в Италии. Звезда многочисленных фильмов и сериалов приурочила семейную поездку к празднованию своего дня рождения. 2 июля популярной кинодиве исполнилось 39 лет.

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Накануне Линдси, которая уже успела вернуться из отпуска, попала в объективы папарацци. Похудевшую артистку заметили во время шоппинга в Беверли-Хиллз, округ Лос-Анджелес. Для похода за покупками она выбрала облегающий комплект телесного цвета. Футболка и леггинсы в выгодном свете подчеркнули ее точенную фигуру.

Свой летний образ Лохан дополнила маленькой черной сумочкой и солнцезащитными очками. Она лучезарно улыбалась, совершенно не обращая внимания на уличных фотографов. Соответствующие снимки разместили в издании Daily Mail.

Напомним, Линдси Лохан более трех лет счастлива в браке с предпринимателем из Дубая Бадером Шаммасом. Летом 2023 года у возлюбленных родился сын Луай, имя которого в арабском языке означает «щит» или «защитник».