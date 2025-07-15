Певица Виктория Дайнеко выложила кадры из спортзала

Певица Виктория Дайнеко показала фигуру в обтягивающих брюках для пилатеса и коротком топе. Звезда призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что набрала лишние килограммы, но не собирается из-за этого прятаться в объемную одежду.

«Мои вновь прибывшие 5 кг вообще не повод отказываться от новых открытых нарядов для пилатеса», — отметила артистка.

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Исполнительница говорила, что у нее проблемы с женскими гормонами. Из-за этого она сильно отекает, а диеты и спорт не помогают избавляться от лишних объемов. Звезда обратилась к гинекологу-эндокринологу, который подобрал для нее терапию и продолжает отслеживать динамику.

Дайнеко также рассказывала, что 11 лет борется с аутоиммунным заболеванием, поэтому у нее периодически отекает низ живота. По словам звезды, она устала опровергать слухи о своем положении после каждого фото в купальнике или выхода в свет в облегающем платье. Артистка мечтает вновь стать матерью, но не торопит события. Знаменитость пообещала поделиться радостной новостью с поклонниками, когда забеременеет.