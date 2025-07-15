Марго Робби прошлась по улице в облегающем топе без бюстгальтера

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби появилась на улице Лондона в откровенном виде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

© Lenta.ru

35-летняя знаменитость прошлась по улице в джинсах с высокой талией и черном облегающем топе на тонких бретелях. При этом на кадрах видно, что она отказалась от бюстгальтера.

В то же время Робби распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Известно, что накануне она отдыхала на Ибице.

В ноябре 2024 года Марго Робби показала фигуру в коротком топе спустя девять дней после родов. Звезда попала в объективы папарацци во время прогулки с новорожденным сыном.