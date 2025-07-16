«Ангел» Victoria's Secret выложила фото в облегающем комбинезоне

«Ангел» Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио показала растяжку в облегающем комбинезоне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

44-летний «ангел» Victoria's Secret показала растяжку в облегающем голубом комбинезоне с глубоким декольте. Волосы она собрала в хвост и отказалась от макияжа.

© Газета.Ru

Недавно Алессандру Амбросио и Бака Палмера засняли на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро. Модель была запечатлена в бело-желтом бикини, солнцезащитных очках и браслетах. Возлюбленный манекенщицы был одет в черные плавательные шорты.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Она также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».