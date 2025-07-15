Девушка Ди Каприо снялась в облегающем мини-платье

Возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, снялась в облегающем мини-платье. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

27-летняя Виттория Черетти предстала перед камерой в черном обтягивающем мини-платье, которое дополнила солнцезащитными очками, ожерельем, сумкой на плечо и балетками. Модель была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. Снимки были сделаны во время поездки манекенщицы в Париж.

© Соцсети

Ди Каприо долгое время встречается с супермоделью Витторией Черетти. В марте манекенщица впервые рассказала о романе с артистом. Звезда подиумов в разговоре с журналистом не стала называть имени своего возлюбленного. По словам манекенщицы, они познакомились в Милане. Виттория Черетти заявила, что не хотела бы раскрывать подробности. Она отметила, что ей не нравится, когда женщин называют «чьими-то девушками».

В конце мая издание Radar Online со ссылкой на инсайдера написало, что Леонардо Ди Каприо решил поспешно жениться на супермодели Виттории Черетти назло своему другу Брэдли Куперу.