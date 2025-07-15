Почему одежда от дизайнеров нравится людям больше, чем созданная ИИ

Эксперт Еремкин: покупатели считают одежду от дизайнеров более качественной
Покупатели считают одежду, разработанную дизайнерами, более привлекательной по сравнению с вещами, созданными искусственным интеллектом. Об этом «Газете.Ru» рассказал модельер, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института, кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Еремкин со ссылкой на исследование ученых из Сеульского университета.
Эксперт объяснил, что причина такого выбора связана с верой людей в то, что человек-дизайнер обладает лучшими профессиональными навыками именно потому, что может сознательно планировать, учитывать контекст и принимать творческие решения. По словам Еремкина, искусственный интеллект же воспринимается как лишенный этих качеств, что автоматически снижает доверие к его творческим способностям.
Модельер обратил внимание, что в ходе экспериментов выяснилось, что негативное отношение к ИИ-дизайну меняется в зависимости от типа товара.
«Для функциональных предметов одежды неприятие ослабевает, а для товаров, служащих самовыражению, усиливается. Защитный костюм пожарного, созданный ИИ, воспринимается более благосклонно, чем модная куртка от алгоритма. Это различие объясняется тем, что функциональные товары ассоциируются с рациональным решением задач — областью, где ИИ традиционно силен», — пояснил Еремкин.
Модельер также привел примеры того, как компании, использующие ИИ при создании дизайна, пытаются изменить отношение покупателей.
«Некоторые бренды создают виртуальных дизайнеров с именами и характерами, чтобы алгоритм казался более «человечным». Другие подчеркивают участие людей в работе — формулировка «разработано в сотрудничестве человека и ИИ» воспринимается лучше, чем просто «создано ИИ», — заключил Еремкин.