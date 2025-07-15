Как сделать макияж, который не поплывет даже после танцев в жару

Лето — вообще никак не повод отказываться от макияжа. Даже если отметка градусника упрямо лезет вверх, а вы собираетесь сначала в офис, потом на свидание, а потом — на вечеринку, есть шанс выглядеть свежей и прекрасной, словно вы только что нанесли косметику. Секрет — в правильной подготовке, стойких текстурах и паре профессиональных трюков, которыми поделилась визажист Любовь Брусницына.

Правильно подготовьте кожу

Забудьте про жирные кремы и плотные праймеры. Летом кожа нуждается в легком увлажнении и матирующем контроле. Начните с очищения (пенка или гель, не масло!), затем нанесите легкий гелевый увлажнитель или эмульсию с ниацинамидом — он сдерживает жир и сужает поры. Обязателен праймер: не блестящий, а силиконовый, с матовым финишем. Он «заполирует» текстуру кожи и создаст идеальное сцепление с тональным средством.

Тон: забудьте про масла и силиконы

Выбирайте тональные средства на водной или гелевой основе, которые фиксируются сами по себе. Это может быть тинт, кушон или флюид с обозначением «long-wear» или «sweat-proof». Наносите тон вбивающими движениями — кистью или спонжем. Откажитесь от жирных консилеров: летом все, что не фиксируется, обязательно потечет. Лайфхак визажиста:

«Перед нанесением тонального слегка припудрите лицо рассыпчатой прозрачной пудрой — это поможет тональному лечь более стойко».

Выбирайте кремовые текстуры

Если не хотите выглядеть, как растаявший десерт, выбирайте кремовые румяна, тени и хайлайтеры, которые после нанесения фиксируются.

«Проверяйте: если средство через 30 секунд после нанесения все еще скользит по коже, отложите его до осени. Идеально работают стойкие тени-карандаши, тинты для губ и щек, а также фломастеры для бровей. Все, что моментально „впитывается“ и не липнет потом, — ваш выбор», — утверждает эксперт.

Пудра, фиксация и снова пудра

Фиксация — это настоящая бьюти-магия лета. После того как нанесли тон, румяна и бронзер, пройдитесь по Т-зоне тонким слоем рассыпчатой прозрачной пудры. Затем зафиксируйте макияж спреем — но не термальной водой, а именно фиксатором. Дайте высохнуть. И только потом нанесите еще немного пудры, если нужно. Этот «сэндвич» сделает макияж стойким даже в танце на летней свадьбе или на пляжной дискотеке.

Губы и глаза: используйте необходимый минимум

Губы летом любят стойкость без сухости. Лучше всего работают тинты и бальзамы с пигментом — они не растекаются, не требуют постоянного обновления и переживут даже гипотетическое поедание мороженого в знойный день. Для глаз — водостойкая тушь (только не удлиняющая с волокнами — они осыпаются) и лайнер-фломастер. Карандаш в жару может отпечататься, а жидкая подводка держится крепче, особенно если потом закрепить ее сухими тенями в том же оттенке.