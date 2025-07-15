Перечислены способы борьбы с эмоциональными покупками

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев перечислил способы борьбы с эмоциональными покупками.

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что выход за рамки запланированного бюджета и эмоциональные покупки связаны с нейробиологическим механизмом.

«Испытывая стресс, тревогу, скуку, одиночество или ощущение бессмысленности, мозг ищет быстрый способ получить дозу гормонов радости, в первую очередь дофамина... Поэтому покупка — идеальный кандидат на роль такого быстрого «дофаминового укола», — рассказал эксперт.

Он добавил, что процесс выбора товара уже запускает выработку гормона. Причём эта фаза часто приносит даже больше удовольствия, чем сам факт обладания вещью.

Специалист объяснил, что эмоциональные покупки создают иллюзию контроля над жизнью и помогают заполнить внутреннюю пустоту. Люди часто тратят деньги на путешествия или новые вещи, чтобы испытать чувство новизны и предвкушения, даже если нет конкретных планов.

Психолог посоветовал контролировать расходы с помощью простых методов, которые приносят внутреннее удовлетворение. Например, новые впечатления можно получить, посетив бесплатные музеи и выставки или отправившись в недорогие поездки недалеко от дома.

Ранее бизнес-психолог Елена Шуренкова в беседе с НСН объяснила, почему зумеры сегодня не готовы работать в офисе. По словам специалиста, старшее поколение считает стаж работы на одном месте важным показателем, в то время как молодёжь не придаёт этому значения.