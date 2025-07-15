Лариса Гузеева восхитила подписчиков фото с сединой

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала фото с сединой и восхитила подписчиков. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,2 миллиона подписчиков.

66-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в ярко-оранжевой рубашке, держа в руках собаку мелкой породы. При этом она собрала волосы в высокий пучок, демонстрируя потерявшие естественный цвет пряди.

Пользователи сети оценили образ Гузеевой в комментариях под постом.

«Ларочка, вы прям помолодели!», «Какая вы красивая», «Вы очень милая без макияжа и красивая», «Вот такая естественная, обожаю Лару», — написали они.

Ранее в июле Гузеева показала внешность после фотошопа с фразой «так себе нравлюсь больше». Ведущая в бордовой рубашке распустила уложенные волнами волосы и подчеркнула глаза черными стрелками.