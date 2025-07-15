57-летняя Селин Дион опубликовала фото в купальнике

Канадская певица Селин Дион опубликовала откровенный снимок. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фотограф и оператор, специализирующийся на съемке документального кино, Жан-Франсуа Перро запечатлел 57-летнюю исполнительницу в бассейне на крыше высотного здания. Знаменитость позировала в черном купальнике, повернувшись при этом к камере спиной. Внешний вид Дион дополнили круглые серьги и массивный браслет.

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Поклонники оценили фотосессию кумира в комментариях под постом.

«Потрясающе», «Селин всегда была такой красивой. Даже в свои 57 она все еще так привлекательна», «Королева», «Красивая женщина», «Сводишь с ума», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что популярная американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель поделилась откровенными снимками в честь Всемирного дня бикини, который отмечается ежегодно 5 июля.