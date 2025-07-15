Как и с чем носить летом цыганскую юбку в пол

Воланы, пестрые узоры, разлетающийся подол, ветер в волосах и задор в душе: цыганская юбка — вещь для тех, кто любит ощущение свободы, легкости в движениях и, пожалуй, немного театра и драмы в обычной жизни. Играйте на контрастах, подчеркивайте талию и давайте юбке главную партию. Остальное же пусть будет стильным аккомпанементом, чтобы выглядеть, как героиня из французской хроники стритстайла, важно соблюсти баланс. Стилист Маша Ведерникова дала пять простых и эффектных советов, как носить такую юбку летом.

Чем пышнее низ — тем проще верх

Юбка в пол сама по себе — заявление. Особенно если она с воланами, принтом, вышивкой или сшита из полупрозрачного хлопка. Поэтому верх должен быть лаконичным.

«Лучший вариант — обтягивающий топ, базовая майка на тонких бретелях, короткий жакет без декора или рубашка, завязанная на талии. Главное — ничего мешковатого и без лишних слоев, иначе вы рискуете утонуть в текстиле», — говорит эксперт.

Играем на контрасте: романтика плюс грубость

Чтобы образ не ушел в сплошное «ай-нанэ», добавьте грубую деталь. Это может быть кожаный ремень с массивной пряжкой, грубые сандалии, джинсовый жилет или сапоги ковбойского типа (особенно уместно, если прохладно). Этот прием уравновешивает женственность юбки и делает образ современнее. Даже простая майка-алкоголичка и кеды придадут нужную дерзость.

Цвет и принт: либо сложный, либо минимализм

Цыганская юбка — это или буйство красок и орнаментов, или благородный монохром с драпировкой.

«Если вы выбираете яркую и пеструю — все остальное должно быть сдержанным: нейтральный по принту топ, плетеная сумка, нейтральная обувь. Если же юбка однотонная, можно позволить себе интересный верх — например, с фактурой, сложным кроем или необычным цветом», — утверждает стилист.

Талия — точка опоры

Юбка в пол — особенно если она широкая и объемная — требует акцента на талии. Это может быть короткий топ, заправленная блуза, широкий ремень или укороченный жакет. Если оставить и верх свободным, фигура «расползется». Подчеркнутая талия создает нужную вертикаль и делает силуэт стройным, даже если юбка сшита из пяти метров ткани.

Украшения — сдержанно, но с характером

В этническом образе легко переборщить. Если юбка уже активна, откажитесь от массивных серег, бисера и слоев ожерелий. Лучше выбрать что-то одно: серьги-кольца, браслет-манжету или кулон на длинной цепочке. А вот головной убор — соломенная шляпа, тюрбан или широкая повязка — может красиво дополнить образ, особенно в отпускной версии.