Беременная Рианна вышла в свет в оголяющем тело наряде

Барбадосская певица Рианна вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует издание People.

Беременная 37-летняя знаменитость появилась на ужине в Giorgio Baldi после премьеры «Смурфиков» в Лос-Анджелесе. Для данного повода она выбрала белый костюм, состоящий из майки с капюшоном и вязаной макси-юбки с люрексовой нитью.

Упомянутый наряд оголил округлившийся живот и бедра звезды. Образ дополнили украшения, укладка и макияж в розовых оттенках.

Ранее в июле Рианна снялась в прозрачном нижнем белье для рекламы. Знаменитость позировала в не заполненном водой бассейне, демонстрируя трусы и бюстгальтер из кружева.