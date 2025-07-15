В сети появились снимки 49-летней Риз Уизерспун в купальнике без фотошопа

В сети появились снимки американской актрисы и продюсера Риз Уизерспун в бикини без фотошопа. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

49-летнюю знаменитость сняли во время отдыха на яхте в Сен-Тропе с возлюбленным — 57-летним немецким финансистом Оливером Хаарманном. Она предстала перед камерой в белом слитном купальнике с открытой спиной и глубоким декольте. Избранник звезды был в синих шортах.

При этом на фото попало, как влюбленные целовались и обнимались.

Ранее в июле в сети появились снимки 46-летней актрисы Кейт Хадсон в бикини без фотошопа.