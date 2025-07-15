«Самая сексуальная в мире волейболистка» сделала фото в облегающем топе

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась в откровенном виде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка запечатлела себя в зеркало в ванной комнате. Так, она предстала перед камерой в облегающем зеленом топе с длинными рукавами и голубых штанах из денима. Во время позирования Симмонс расстегнула джинсы на камеру и продемонстрировала стройную фигуру.

Ранее сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали также «самой сексуальной в мире хоккеисткой», поделилась откровенным снимком. Тогда спортсменка запечатлела себя в кожаных сапогах, коротких шортах и подчеркивающем грудь топе.