Ведущий «Модного приговора» назвал главный летний тренд

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал главный летний тренд. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Тренд этого сезона — matching sets, то есть парные комплекты. И неважно будет это рубашка с шортами или топ с юбкой — главное, чтобы вещи были из одной ткани, одного цвета или с одним и тем же принтом. Классная фишка таких комплектов заключается в том, верх и низ вы можете носить и по отдельности», — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».

Александр Рогов также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето.