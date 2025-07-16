Кайли Дженнер поделилась горячими фотографиями в купальниках

Американская телезвезда Кайли Дженнер едва не избавилась от бикини в новой фотосессии собственной марки Khy и модного бренда Frankies Bikinis. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

27-летняя предпринимательница запечатлена лежащей на земле. На ней атласный бюстгальтер с бантом и трусы с тонкими завязками, которые она захотела развязать. В то же время на размещенном кадре видно, как верхняя часть купальника подчеркивает пышную грудь знаменитости.

© Соцсети

Кроме того, Дженнер поделилась снимками, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру в леопардовом бикини. Вдобавок она примерила на камеру белый ажурный бюстгальтер и плавки с высокой посадкой.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер случайно показала папарацци шрам после пластики.