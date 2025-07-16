Хирург объяснил тренд на пересадку бровей и бороды

Пересадка волос на бровях и бороде выходит за рамки моды и становится ответом на реальный эстетический запрос современных мужчин, в том числе из-за гипотрихоза и ожогов. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, трихотрансплантолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Денис Сергеев.

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«Густые, выразительные брови и борода перестали быть просто атрибутом брутальности. Сегодня они ― важная часть мужского имиджа, символ уверенности. Но что делать, если природа не наградила желанной густотой, а следы старых шрамов или неудачных экспериментов лишают лицо гармонии? На помощь приходит процедура пересадки», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что сейчас фокус сместился: все больше мужчин обращаются к хирургам, чтобы восстановить или создать идеальные брови и бороду.

«Это не просто следование тренду на "ленивую щетину"‎ или модельные дуги бровей. Часто за запросом стоят глубокие причины: последствия ожогов или травм, врожденная скудность роста, неравномерность из-за рубцов, гипотрихоз (редкие волосы) или просто желание кардинально улучшить свою внешность, обрести черты, соответствующие внутреннему "Я"»‎, — добавил Сергеев.

По его мнению, современный золотой стандарт ― метод FUE (Follicular Unit Extraction). Заключается он в аккуратном извлечении отдельных графтов (натуральных групп по 1-4 волоска) из зоны-донора: обычно это затылок, где волосы генетически устойчивы к выпадению.

«Проектирование ― самый ответственный этап. Хирург вместе с пациентом разрабатывает индивидуальный дизайн бровей (изгиб, густота, направление роста) или бороды (зоны покрытия, линия щек и шеи, форма). Учитываются черты лица, возраст, тип кожи и естественный рисунок роста волос. Затем производится забор графтов. С помощью микроинструментов хирург извлекает графты, минимизируя травматизацию донорской зоны», — объяснил он.

После этого он отметил процесс подготовки и имплантации.

«Извлеченные графты тщательно сортируются. Используя микроскопические инструменты, хирург создает надрезы в зоне реципиента (брови/борода) под очень острым углом (10-15 градусов) и в строго определенном направлении, имитируя природный рост. Именно этот этап требует высочайшей квалификации и художественного чутья ― от него зависит, будут ли пересаженные волосы выглядеть абсолютно естественно. Процедура проводится под местной анестезией: во время манипуляций пациент не ощущает болезненности и дискомфорта», — поделился Сергеев.

Он также отметил общие черты профессионала по пересадке бровей и бороды.