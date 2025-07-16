Стилист назвала самые модные сочетания цветов летом 2025 года

Стилист и старший редактор отдела моды Lamoda Полина Федотова назвала россиянам самые модные сочетания цветов летом 2025 года. Соответствующий комментарий приводит «Газета.ru».

В первую очередь эксперт обратила внимание на небесно-голубой и белый оттенки.

«Это классика летнего сезона, напоминающая о средиземноморском побережье и архитектуре Греции. Если хотите расставить более яркие акценты, то нет ничего лучше красной сумки или обуви», — заявила она.

Помимо этого, специалистка посоветовала компоновать коричневый с голубым. А кроме того, Федотова призвала носить вещи пудрово-розового и серого цвета. В заключение в список вошли комбинация бежевого с коричневым.

«В сочетании с бежевым получается свежий и необычный монохром. Самые стильные образы выходят, когда мы используем не один цвет, а его оттенки, и миксуем более светлый с более насыщенным или более теплый с более холодным. Так образ выглядит выразительным и цепляющим. Если сюда добавить еще коричневую обувь или сумку — получится летний наряд в духе образа Chloe», — Полина Федотова, стилист.

В июле сардину назвали новым модным трендом. Отмечалось, что мода на подобные вещи началась с завирусившейся в соцсетях сумки бренда Bottega Veneta с ручкой в виде сардины.