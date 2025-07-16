Певица Виолетта Чиковани оценила новый образ Глюкозы

Певица и блогер Виолетта Чиковани рассказала, что в детстве вдохновлялась артисткой Глюкозой. По мнению знаменитости, Наташа Ионова (настоящее имя исполнительницы – прим.) «очень красивая» и ей не следует «мудрить» с образом. Мнение Чиковани узнал сайт «Страсти».

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«Да, я вдохновлялась Глюкозой, очень смешно пародировала, еще будучи в садике и школе, пела ее песни. Я помню, как брала игрушечную собаку, пояс от халата и водила ее, как настоящую. На самом деле это так по-детски забавно, что я не заморачивалась и не стеснялась. Мне нравился образ Глюкозы, ее мультяшность, закрытость, у нее была интересная обработка голоса. И вообще то, что делал Фадеев (Максим Фадеев – продюсер, прим. «Страсти»), это круто. Я считаю, что это один из лучших музыкальных продюсеров в индустрии», - поделилась Чиковани.

Певица рассказала, что любовь к выступлениям и сцене зародилась у нее с детства. При этом Чиковани не согласилась с мнением, что артисты – покалеченные судьбой люди.

«Я родилась артистичной, с желанием сиять и дарить людям свой творческий продукт», - сказала она.

Комментируя новый образ Глюкозы, Вита отметила: повторять сегодняшний ее образ не хотела бы.

«Новый образ Глюкозы точно отличает ее от других, но я не могу сказать с уверенностью, что это лучше, чем было. Лично я за ту Глюкозу, которую полюбила изначально - естественную, красивую, натуральную. Ей не нужно мудрить, она сама по себе очень красивая. Поэтому сегодняшней Глюкозой я бы не хотела быть, это совсем не моя история», - рассказала Чиковани.

Полное интервью с Виолеттой читайте на сайте «Страсти».