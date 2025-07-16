Фигуристка Евгения Медведева продемонстрировала фигуру в купальнике с декольте. Спортсменка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя Евгения Медведева улетела на Мальдивы со своим 24-летним возлюбленным Ильдаром Гайнутдиновым. Фигуристка позировала перед камерой в коричневом слитном купальнике с декольте. Спортсменка была запечатлена с распущенными волосами и без косметики в океане.

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Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Евгении Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.