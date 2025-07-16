Перечислены самые модные сочетаниях цветов

Сочетание небесно-голубого с белым является одним из трендов летнего сезона. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший редактор отдела моды Lamoda Полина Федотова.

© unsplash

«Небесно-голубой вместе с белым — классика летнего сезона, напоминающая о средиземноморском побережье и архитектуре Греции. Если хотите расставить более яркие акценты, то нет ничего лучше красной сумки или обуви», — заявила эксперт.

Еще одно трендовое сочетание — коричневый с голубым.

«Такую комбинацию мы видели на показе Miu Miu, где из-под замшевого коричневого бомбера выглядывало ярко-голубое поло. Раньше считалось, что теплые и холодные оттенки плохо сочетаются, но дизайнеры опровергли это утверждение», — отметила Федотова.

Стилист рекомендовала присмотреться к комбинации пудрово-розового цвета с серым.

«Вдохновляемся "балетным" выходом на показе Ferragamo и успокаиваем нежный, романтичный и воздушный пудрово-розовый цвет утилитарным и практичным серым, чтобы наряд был не слишком рафинированным. Хотя образы в розовом цвете в этом сезоне — тоже большой тренд», — поделилась эксперт.

По словам Федотовой, одним из трендов этого сезона также является оттенок сливочного масла. Стилист посоветовала комбинировать вещи этого цвета с бежевым и коричневым.

«В сочетании с бежевым получается свежий и необычный монохром. Самые стильные образы выходят, когда мы используем не один цвет, а его оттенки, и миксуем более светлый с более насыщенным или более теплый с более холодным. Так образ выглядит выразительным и цепляющим. Если сюда добавить еще коричневую обувь или сумку — получится летний наряд в духе образа Chloe», — заявила Федотова.

Эксперт рассказала, что вещи фисташкового цвета можно сочетать с оттенком сливочного масла или с коричневым.

До этого россиянам назвали самый модный цвет джинсов в 2025 году.