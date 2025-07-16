Звезда КВН поделилась секретами своей стройности

Звезда КВН Борщева рассказала в интервью для Леди Mail, как поддерживает себя в форме. Юмористка призналась, что раз в неделю устраивает разгрузочный день.

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«Я не ем все подряд, чтобы поддерживать комфортный для себя вес. Он отличается от того, к которому я стремилась десять лет назад: сегодня я уже понимаю, что, сильно похудев, буду выглядеть изможденной. Раз в неделю устраиваю себе разгрузочный день: ничего не ем, только пью воду. Тут еще мне на руку очень играет мой рост — я высокая, и мне проще выглядеть стройной. Но я все равно не расслаблюсь и слежу за весом, ведь, набрав пять лишних кг, сразу же смотрюсь такой огромной мощной женщиной. Чтобы этого не происходило, я не ем по вечерам и по совету своего врача исключила из рациона белый сахар и дрожжи», — поделилась секретами своей стройности артистка.

Борщева в 2004 году познакомилась с фитнес-тренером и мастером спорта по физической культуре Валерием Юшкевичем. Спустя год пара сыграла свадьбу, они организовали два торжества — одно прошло в Нальчике, родном городе юмористки, а второе в Белоруссии — откуда родом бодибилдер. Звезда рассказывала, что муж мотивирует ее поддерживать себя в форме и стройной фигурой она отчасти обязана ему.

Пара воспитывает двоих детей: в 2007 году у них родилась дочь Марта, а в 2015 году появилась девочка Ума. Артистка рассказывала, что во второй раз смогла забеременеть только с помощью ЭКО. Своим публичным признанием она решила поддержать женщин, мечтающих о ребенке.