Перечислены трендовые мужские джинсы

Стилист даёт полный обзор тенденций, выбирая в качестве моделей профессиональных игроков, которых считают модными иконами.

«В 2025 году джинсы — это не просто элемент гардероба, а якорь, к которому обращается мода как к знаку времени. Брюки из денима — тренд, но в этот раз мы не рассматриваем его через призму хорошо забытого старого. После десятилетий отчаянных экспериментов дизайнеров мода возвращается к простым вещам, не требующим контекста», — Карина Афраимова, стилист, художник по костюмам.

Мы всё так же экспериментируем с фасонами и материалами, но уже не для отличия, а ради чувства. Плотность ткани, её движение, складки и вес на теле – характеристики становятся важнее визуала. Джинсы превращаются в тишину, чёрный квадрат Малевича, минимальную форму, в которую каждый вписывает своё.

Взять хотя бы спортсменов — людей, для которых практичность одежды и её функциональность важнее модных фишек и громких стильных заявлений. Именно они охотно откликнулись на этот тренд — возвращение к понятности и целесообразности вещи в противовес желанию создать впечатление.

Посмотрите, какие джинсы выбирает американский баскетболист Девин Букер. Видя его образ, мы понимаем — это не попытка выделиться и быть модным. Ему просто так удобно. Эта вещь вписывается в образ жизни. Джинсы сегодня не кричат о трендах. Они говорят об их завершении.

Какие джинсы выбирают модные спортсмены?

Когда Расселл Уэстбрук появился на прошедшей Парижской неделе моды в ярких джинсах, это был не просто стильный выход, а выражение статуса. Вещь, идеально сидящая по фигуре, уравновесила хаос улиц, а её яркость помогала на время забыть о спортивной дисциплине. Это не был модный расчёт. Речь про интуитивное чувство стиля Расселла.

Лионель Месси, известный своей любовью к комфорту, перед матчем надел классические прямые индиго — это джинсы, которые являются трендом на все времена. Килиан Мбаппе и Леброн Джеймс сделали ставку на плотный архитектурный деним от марок Balenciaga, Rick Owens, Diesel.

Молодые атлеты — футболисты U23, скейтбордисты, олимпийцы — выбирают винтажные Levi’s 517 и Wrangler 13MWZ с низкой посадкой и выцветшей фактурой. Это даже не про тренд, а про принадлежность к жизни вне поля.

В моде 2025 года среди спортсменов прослеживается желание отойти от лейблов и «громкой» одежды. Вещи, в которых удобно, чувствуется вес ткани и сопротивление движения — вот новые критерии стиля. А джинсы в этом смысле — идеальная история. Они держат форму, но не сковывают, живут вместе с телом и легко интерпретируются, особенно если отдавать предпочтение свободным моделям.

Джинсы цвета индиго остаются базовым выбором на все случаи жизни. Всё благодаря универсальности оттенка и устойчивым ассоциациям с классикой. Игроки НБА — Джейсон Тейтум и Шей Гилджес-Александер – продолжают носить тёмные модели. Такие джинсы лучше всего сочетать с базовыми футболками, куртками-бомберами и кожаными аксессуарами.

Ещё один пласт колористических трендов — пастельные и выбеленные оттенки: от светло-голубого до молочно-белого. Эти цвета усиливают ощущение лёгкости, особенно если речь про рваные джинсы. Они популярны среди европейских футболистов. Джуд Беллингем и Фил Фоден появляются в дениме именно таких тонов в неформальной обстановке.

Игра с оттенками серого, графитового и цементного цвета — ещё один тренд мужских джинсов 2025 года. Эти цвета ближе к формальной палитре и встречаются в коллекциях Loewe, Acne Studios, Our Legacy. Такие оттенки предпочитают спортсмены, тяготеющие к минимализму и сдержанному гардеробу. Например, Трент Александер-Арнольд или Карим Бензема.

Активно возвращается выцветший винтажный деним с эффектом потёртости (stonewashed). Особенно он популярен у молодого поколения. Такие джинсы подчёркивают связь с эстетикой 90-х и нулевых. Работают как визуальный маркер самых модных и «своих» среди новой уличной культуры.

Также появляется интерес к цветным моделям: бордо, тёмно-зелёный, горчичный. Особенно часто их можно встретить в капсульных коллекциях брендов Martine Rose, Wales Bonner и Diesel. Но это скорее нишевый тренд. Данные тенденции пока распространены лишь среди игроков с выраженным чувством стиля.

Итак, вы уже поняли, что на икон стиля из мира спорта вполне можно равняться при выборе новых джинсов. Тем не менее стоит копнуть глубже и узнать всё о деним-трендах, вдохновляясь образами уличной моды.

Какие джинсы в тренде: модели, стили, декор

Стили и фасоны

Возвращение skinny-силуэта стало одним из наиболее ощутимых сдвигов в мужской моде 2025 года. Но речь идёт не о ностальгии по нулевым, а о сдержанном, анатомически выверенном подходе.

На показах Prada, Paul Smith и Tod’s узкие джинсы плотно обхватывают бедро и икру, подчёркивая рельеф мышц и естественные линии тела. Стрейч-деним, использованный в этих моделях, работает не как комфортный компромисс, а как материал, формирующий контакт — напряжение ткани и тела считывается почти как спортивная функциональность. Это не про украшение тела, а про его рамку — нейтральную, точную, собранную.

Однако в массовой моде сильную позицию занимают и широкие брюки. Loose fit, wide-leg, baggy — это параллельная норма, в которой ключевой остаётся свобода. В этих же рамках сохраняются тенденция прямых джинсов (straight cut) и умеренные (boot cut) силуэты, особенно востребованные в коммерческом сегменте. Они обеспечивают ту самую универсальность, на которую опирается повседневная мода.

В целом вместо смены доминирующей формы мы наблюдаем сосуществование разных типологий, каждая из которых решает свою задачу.

Возврат к узкому крою также отчасти обусловлен визуальной эстетикой indie-sleaze. Тонкие силуэты, подчёркнутая хрупкость, средняя посадка и визуальное вытягивание фигуры считываются как референсы к визуальному коду Tumblr-эры и новой музыкальной сцене с её обострённым телесным языком.

Модный декор

Современный декор денима работает в режиме аккуратной интеграции. Если в 2000-х визуальная насыщенность выражалась через гиперболу — стразы, хаотичные дыры, агрессивные лого — то в 2025 году визуальный код сдвинулся в сторону функционального орнамента.

Марки Martine Rose, Children of the Discordance, Who Decides War демонстрируют более структурные решения: графические вышивки, аппликации, цепочные акценты, тканевые коллажи. Эти элементы не приклеены к изделию, они встроены в него — композиционно и материально. Вещь говорит, но не кричит.

Джинсы — особенно в моделях с асимметричным кроем или многослойным эффектом — начинают функционировать как самодостаточные визуальные конструкции, однако без излишней перформативности.

Материалы и текстуры

Материальный язык джинсовой моды 2025 года демонстрирует явный сдвиг в сторону технологичности и ответственности.

Экоматериалы и устойчивое производство

Экологичность сегодня не рассматривается как опциональный жест — для крупных игроков индустрии это базовое условие. Levi’s, Nudie Jeans, G-Star RAW продолжают переход на органический хлопок, безводные методы окраски и использование переработанного сырья.

Экологический компонент становится новым стандартом качества — в том числе с точки зрения имиджа. Потребитель больше не принимает деним, не отвечающий хотя бы базовому уровню устойчивости, а среди дизайнеров это закрепляется как профессиональная норма.

Инновационные ткани

Джинсы 2025 года — это конструкция, где традиционный хлопок всё чаще уступает место сложным гибридным волокнам: в составах появляются целлюлоза, переработанный полиэстер, нейлон, а также эластан — но в умеренных пропорциях.

В коллекциях Louis Vuitton и других luxury-брендов встречаются деним-модели, которые визуально соответствуют классическим канонам, но тактильно и по динамике ближе к костюмной ткани. Джинсы перестают быть жёсткой вещью. Они адаптируются под образ жизни и новые требования к комфорту.

Разнообразие текстур

Тактильность выходит на первый план. Внимание к текстуре — это ответ на цифровое переутомление: потребность в физическом, ощутимом. В моду возвращаются raw denim с его характерной жёсткостью и зернистостью, а также деним с бархатистой поверхностью и фактурными эффектами.

В коллекциях Ader Error, Bode и некоторых японских брендов появляются варианты с жаккардовыми вставками, тиснением, элементами квилтинга. Подобные приёмы поднимают деним на уровень более сложного продукта — не просто универсальной ткани, а инструмента для создания визуально насыщенных и тактильно выразительных вещей.

Как носить модные джинсы в 2025 году

Сочетание с верхней одеждой

В 2025 году деним уверенно возвращается в образы с длинными пальто, куртками строгого силуэта и лаконичными формами.

Классическое тёмно-синее полотно работает как основа для архитектурной верхней одежды — шерстяных плащей, строгих тренчей, двубортных пальто. Такие образы уже стали привычными вне подиума: их можно заметить на Девине Букере, Шее Гилджес-Александре, Джейлене Брауне — спортсменах, чьё влияние давно выходит за рамки поля или корта.

В уличном стиле деним легко сочетается с архивными спортивными куртками 90-х — от Lacoste до Wales Bonner, а также с объёмными бомберами, особенно если это джинсы свободного кроя.

Обувь

Базовой обувью остаются кроссовки в духе normcore и архивного тренд-ретро: ASICS, Salomon, Mizuno. Для более тяжёлого силуэта — ботинки с массивной подошвой (Timberland, Clarks, Bottega Veneta), особенно хорошо сочетаются с денимом raw-текстуры или глубокого оттенка.

Аксессуары

Среди аксессуаров ключевыми остаются ремни — широкие кожаные или текстильные, с заметными винтажными пряжками или в утилитарной эстетике милитари. Они всё чаще выступают не только функциональной деталью, но и визуальной точкой сборки образа.

Стильные комбинации для разных случаев

Повседневные образы

Комбинирование подчинено балансу формы и текстуры. В повседневных выходах джинсы работают с плотными худи, минималистичными свитшотами, ветровками с винтажной графикой. Также пользуется популярностью тотал-деним образы.

Деловые выходы

В деловом контексте рекомендую плотный деним и кашемировый джемпер. Также можно попробовать комбинировать пиджак с мягкой плечевой линией и белую рубашку. Не переборщите с цветом, акцент должен быть только один.

Вечерний образ

Для вечернего выхода — гладкая сорочка из сатина или атласа, чёткая посадка по фигуре и плотный тёмный деним без лишнего декора. Всё построено на контроле пропорций — как в работе с телом, так и с образом.

Бренды и дизайнеры

Классические бренды

В 2025 году классические бренды, работающие с денимом, сохраняют позиции, но переосмысляют свой подход. Levi’s, Wrangler и Lee больше не полагаются исключительно на архивное наследие: вместо этого они запускают капсульные коллекции, созданные в сотрудничестве с актуальными артистами и креаторами.

Levi’s работает с Кендриком Ламаром, формируя нарратив, в котором деним становится символом памяти, идентичности и сопротивления. Wrangler выбирает направление на эстетизированный workwear — результат их партнёрства с Yoon (Ambush), где джинсы становятся предметом визуального языка поколений.

Эти вещи легко интегрируются в гардероб современных спортсменов, чьи образы давно вышли за пределы спортивной арены. Джинсовые модели с акцентом на форму и содержание — выбор тех, кто мыслит стилем, как это делают, например, Шей Гилджес-Александр или Джаррен Джексон-младший, выступающие в медиа не только как игроки, но и как фигуры визуального влияния.

Новые дизайнеры

Параллельно укрепляется новая волна дизайнеров, которые воспринимают деним как инструмент культурной артикуляции. Южноафриканец Lukhanyo Mdingi, израильтянин Hed Mayner и Питер Доу (работающий с Dion Lee в Австралии) встраивают деним в сложные дискуссии о телесности, географии и политике формы. Их изделия не просто эстетичны, они создают новую этику повседневности из рабочей одежды.

В Европе важную роль играет ERL, создающий образы на границе между воспоминанием и футуризмом. В Азии Kanako Sakai и WooYoungMi предлагают сдержанный, интеллектуальный подход к дениму, акцентируя внимание на крое, текстуре и глубине цвета.

Эти бренды всё чаще появляются в образах знаменитостей, воспринимающих одежду как часть своей публичной идентичности. В условиях растущего интереса к стилю за пределами площадок и подиумов деним становится универсальным инструментом для визуального высказывания.

Советы по выбору джинсов

В 2025 году подход к выбору джинсов окончательно уходит от универсальных шаблонов — теперь посадка подбирается в первую очередь исходя из особенностей фигуры и личных предпочтений.

Как правильно выбрать посадку и фасон

Джинсы с завышенной талией остаются востребованными у тех, кто стремится визуально вытянуть силуэт и придать образу архитектурную выразительность.

Низкая посадка, напротив, выбирается молодыми и дерзкими, желающими подчеркнуть динамичность и непринуждённость стиля.

Узкие модели возвращаются в моду не как дань ретро, а как современный способ подчеркнуть естественные линии тела — при этом важно, чтобы ткань обеспечивала комфорт и свободу движений.

Мешковатые джинсы, напротив, поддерживают актуальный тренд на удобство и функциональность, что особенно важно для тех, кто ведёт активный образ жизни.

Для современного человека джинсы — это не просто элемент гардероба, а часть личного визуального высказывания. В 2025 году в центре внимания оказывается не бренд или цвет, а ощущение от самой вещи.

Главная задача — найти пару, которая сидит идеально и при этом не мешает свободе движений. Именно такой деним способен быть одновременно стильным и удобным, органично вписываться как в повседневные, так и в более концептуальные образы.

Стильные джинсы становятся настоящим отражением индивидуальности — их подбирают с вниманием к деталям и собственному комфорту, а не следуя трендам.

Советы по уходу за джинсами

Что касается ухода, в 2025 году к джинсам возвращается почти ритуальное отношение. Их ценят не за новизну, а за прожитость — ткань должна «настроиться» под владельца. Частые стирки не рекомендуются: деним предпочитает паузу, свежий воздух и даже морозильную камеру. Именно так форму и глубину цвета сохраняют на долгое время.

Эта практика уходит корнями в историю бренда Levi’s — сооснователь компании Джейкоб Дэвис, по легенде, вообще не снимал джинсы, предпочитая «стирать» их прямо на себе во время купания в реке. Сегодня этот образ скорее метафора, но смысл остался: чем дольше вы носите джинсы, тем сильнее они становятся частью вас.

Сейчас джинсы становятся точкой пересечения индивидуальности, исторического и актуального контекста, обретают новое звучание: от скинни, которые подчёркивают анатомию, до свободных силуэтов, дающих свободу движения и визуального самовыражения. Это не просто тренд — это язык, на котором говорят и дизайнеры, и спортсмены.

Бренды предлагают деним, который считывается как высказывание. Материалы становятся интеллектуальными: каждый из них несёт смысл. А вопрос ухода за джинсами — это уже не просто бытовая деталь, а продолжение философии «одежды с биографией». Джинсы остаются одним из немногих предметов гардероба, способных рассказать о человеке — тихо, но точно.