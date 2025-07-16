Бьюти-лайфхак: как сделать макияж за пару минут с помощью ватной палочки

Если у вас нет времени на макияж или под рукой не оказалось кистей – это не повод отказываться от красивого образа. В сети набирает популярность бьюти-тренд, для которой нужны только ватные палочки и тени. Подходит даже тем, кто никогда не умел рисовать стрелки.

Сначала наберите тени на ватную палочку и поставьте несколько точек вдоль линии роста ресниц – сверху и снизу. Затем чистой палочкой растушуйте все в сторону виска. Получится мягкая стрелка с дымчатым эффектом.

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Чтобы взгляд стал более выразительным, прокрасьте слизистую глаза карандашом. На подвижное веко добавьте сияющий

оттенок – пальцем. Останется только накрасить ресницы.

Подробнее о том, как повторить такой макияж рассказала в своем видео блогер @julyabay.