Филлеры, ботокс или аллергия? Почему Седокова выглядит опухшей на новых фото

Певица Анна Седокова опубликовала новые фото. Поклонники обратили внимание на ее отекшее лицо и заподозрили артистку в новых хирургических вмешательствах. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман в беседе с сайтом «Страсти» предположила, могла ли Анна что-то делать со своим лицом.

«На первый взгляд, может показаться, что некоторая отечность лица – следствие инъекций филлеров или ботокса. Но, на мой взгляд, здесь, чуть подпухшее лицо – скорее, аллергическая реакция на что-либо. Ведь сейчас идет сезон аллергии, а Анна Седокова, судя по ее соцсетям – аллергик. Так что я бы «ставила» на аллергию, чем на филлеры – по крайней, у меня создается такое впечатление после изучения фото»,

Мадина также обратила внимание на губы певицы, но не увидела признаков вмешательства. Она считает, что Анна просто выбрала такой ракурс и вытянула губы «уточкой».

«В целом я хочу сказать, что она выглядит намного лучше, чем, скажем, год назад. Заметно, что Анна тщательно ухаживает за собой. Если говорить о рекомендациях, я бы посоветовала обратить внимание на различные аппаратные методики. Это, например, игольчатый RF-лифтинг Fractora и Альтера-терапия (Ultherapy), которые направлены на улучшение качества кожи и ее лифтинг. Также отлично подходит для поддержания упругости кожи Thermage»,

Эксперт добавила, что если Седокова все-же колола филлеры, то ей нужно поменять подход к инъекционным методикам. Иногда, чтобы визуально улучшить ситуацию, бывает достаточно удалить старые филлеры, которые с течением времени могут начинать тянуть на себя воду, смещаться, мигрировать или даже врастать в фиброз. По словам Мадины, достаточно просто их удалить и обновить контурную пластику лица в более корректных зонах, что позволит вернуть коже более естественный и гармоничный вид.

«Оптимальным вариантом для достижения долговременного эффекта и поддержания естественного вида будет использование филлеров на основе полимолочной кислоты или гидроксиапатита кальция. Я бы советовала отказаться от введения филлеров в мягкие ткани и ограничиться введением их поднадкостнично, это позволит достичь более натурального результата и избежать излишнего объема. Эти процедуры в сочетании друг с другом помогут в поддержании красоты и молодости кожи – то, к чему явно стремится Анна Седокова»,

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