Фэшн-эксперт оценил наряды Кристины Асмус

По будням в 21:00 на телеканале «Суббота!» идут коммент-шоу «Богиня свиданий», «Богиня сыска», «Богиня шопинга» и «Чикули», в которых происходящее с героями комментируют звездными эксперты. Сегодня мы попросили фэшн-эксперта проектов, Даниила Грачева, оценить профессиональным взглядом выходы Кристины Асмус. Он разобрал наряды звезды в беседе с сайтом «Страсти».

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Актриса Кристина Асмус в последнее время ходит с короткими волосами, а на публике появляется в черных нарядах. Раньше она чаще экспериментировала с разными цветами, но сейчас все ее выходы – в черном. О чем это говорит?

«Думаю, такой выбор цвета ни о чем не говорит – возможно, она просто больше себе нравится именно в черном. А, возможно, это внутренние трансформации, которые получили такую реализацию во внешнем образе. Но мне очень нравится, как она выглядит с этой короткой стрижкой и с этим цветом волос. Смотрится супер!» –

Идет ли Кристине такой стиль и цветовая гамма? Может, стоит что-то изменить во внешности?

«Ей очень идет черный. Для разнообразия я бы предложил потихоньку добавлять еще какие-то цвета – возможно, изумрудный или графитовый, но ругать точно не буду», –

Стилист признался, что ему нравятся повседневные выходы Асмус. Например, образ с высокими носками, сапогами и кардиганом. По словам Даниила, все идеально по пропорциям, безукоризненно здорово.

Также он отметил образ с жилетом и широкими брюками – тоже супер. По словам стилиста, это «стильно, концептуально, но без перебора. Тут есть и определенная маскулинность в образе, и одновременно женственность».

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«А вот вечерние выходы – это караул! Черное платье на премии Золотой орел – унылое, особенно вместе с этими черными волосами, бока свисают как веки у шарпея… В этом образе не хватает статусности, изюминки, благородства. Последнее черное платье в подборке сидит лучше, но как будто все равно чего-то не хватает. Так что над вечерними выходами стоит еще поработать, а вот кэжуальным образам говорим однозначное "да"», –

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аниил Грачев, фэшн-эксперт.

Какие цвета, наряды ей лучше подходят?

«У Кристины классный типаж «девчонки из соседнего двора». Ей нужно играть на контрасте – есть выходы кэжуальные, где она просто стильная-модная, а в вечерних образах стоит перевоплощаться в диву», –

Она выбирает дорогую одежду и узнаваемые бренды или нет?

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«Думаю, нет, и это скорее всего российские бренды. Но главное – не стоимость платья, а правильный крой и хорошая посадка платья. Дополните любое платье правильными аксессуарами – и вуаля, произошло преображение! Я бы посоветовал Кристине присмотреться к выходам Дженнифер Лоуренс. У них похожий типаж - у Дженнифер тоже часто бывают "ленивые", будничные образы, а есть выходы в стиле "drama queen"», –

Ранее мы писали о том, что Кристина Асмус подогрела слухи о новом романе после расставания с продюсером Бурцом.