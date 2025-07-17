Жительница Бердска вошла в топ-5 самых красивых женщин в мире

Римма Гудзик из Бердска заняла пятое место на конкурсе Miss and Mrs Global Universe 2025. Вместе с ней в десятку лучших вошла еще одна представительница Новосибирска.

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Сибирь вновь доказала, что воспитывает не только сильных духом, но и невероятно красивых женщин. Римма Гудзик из Бердска триумфально представила регион на престижном международном конкурсе Miss and Mrs Global Universe 2025 в Сингапуре, войдя в пятерку лучших участниц в категории для замужних женщин. Ее яркий образ в красном национальном костюме, символизирующем энергию и жизненную силу, покорил жюри и зрителей со всего мира.

Конкурс собрал около 50 участниц из более чем 20 стран, включая представительниц Китая, Японии, Кореи и Германии. Россия делегировала шесть достойнейших кандидаток, среди которых особенно отличилась новосибирская конкурсантка Юлия Романенко, также вошедшая в десятку лучших.

Обе сибирячки выступали в самой сложной категории "Миссис", демонстрируя, что материнство и семейный статус не только не мешают, но и придают особый шарм настоящей женщине, пишет nsktv.ru.

Этот успех стал возможен благодаря многолетней подготовке и поддержке национального директора конкурса Дианы Стахеевой. Как отметила сама Римма, ее выступление было посвящено родной Сибири - "сердцу России, бьющемуся с неукротимой силой".