Трихолог дала советы по уходу за волосами летом

Летом на волосы стоит наносить спреи, бальзамы и маски, заявила врач-косметолог, трихолог клиники «Век Адалин» Ольга Савиных.

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В беседе с «Радио 1» она объяснила, что ультрафиолет — главный враг волос летом и союзником в этом вопросе будет головной убор.

«Нужно прикрывать кожу головы, потому что если пренебрегать этим, то возникнут неприятные изменения, которые скажутся на росте и выпадении волос», — предупредила эксперт.

По её словам, летом необходимо применять защитные спреи, а также восстанавливающие бальзамы и маски. Важно, чтобы в составе средств присутствовали гидролизованный протеин, липиды или керамиды — они восстанавливают структуру волос и придают им здоровый вид, блеск и гладкость.

Для выбора шампуня лучше всего обратиться к своему специалисту, который подберёт его, ориентируясь на тип волос и все нюансы, заключила специалист.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева рассказала, сколько раз в неделю следует мыть голову летом.