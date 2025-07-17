Популярная 62-летняя ведущая вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Популярная американская телеведущая, актриса и бизнесвумен Лиза Ринна вышла в свет в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,7 миллиона подписчиков.

62-летняя знаменитость посетила Неделю высокой моды, представ перед камерами в облегающем черном макси-платье. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачную ткань наряда просвечивала обнаженная грудь.

В то же время Ринна зачесала волосы назад, сделав укладку с объемом у корней, и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

Ранее в июле популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта прогулялась в прозрачном платье на отдыхе.