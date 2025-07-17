Маски после солнца: как их правильно использовать

Летнее солнце очень полезно для здоровья вообще и для кожи в частности, если находиться под его лучами умеренно и с умом — и может стать врагом красоты и здоровья, если его в избытке. Даже если вы тщательно наносили SPF, кожа после пляжа или долгой прогулки под палящим светом нуждается в особом уходе.

Обезвоженность, покраснение, ощущение стянутости, сухость — все это последствия воздействия ультрафиолета. Маски после солнца — это первая помощь: они охлаждают, восстанавливают, увлажняют и спасают от преждевременного старения. Но использовать их нужно правильно. Косметолог Лиана Давыдова дала профессиональные советы, как это делать.

Наносите маску сразу — в идеале в течение часа

Если вы провели много времени на солнце, не откладывайте маску на вечер. Чем раньше вы дадите коже то, что ей действительно нужно, тем меньше последствий. Лучше всего наносить маску в течение первого часа после возвращения домой: тогда она работает не только как уход, но и как экстренная профилактика воспаления и шелушения.

Выбирайте не питательные, а увлажняющие и успокаивающие

Лето — не время жирных текстур.

«После солнца коже в первую очередь нужна влага, а не масло. Смотрите в составе на алоэ вера, пантенол, гиалуроновую кислоту, ниацинамид, огуречный экстракт, бета-глюкан, ромашку. Эти компоненты снимают покраснение, уменьшают жар, удерживают влагу в клетках и восстанавливают кожный барьер», — утверждает эксперт.

Охлаждение — наше все

Храните маски после солнца в холодильнике. Охлажденная тканевая или гелевая маска действует сильнее: она снимает жар, сужает капилляры, облегчает жжение и отечность. Если маска в банке — нанесите толстым слоем и оставьте на 10–15 минут, не втирая. Умойтесь прохладной водой и нанесите легкий флюид или сыворотку.

Маски для тела тоже бывают — и работают не хуже

Обычно все внимание достается лицу, но плечи, декольте, спина и ноги страдают от солнца не меньше. Используйте специальные маски для тела (они часто выпускаются в виде гелей или муссов), либо щедро нанесите тканевую маску из холодильника на зону декольте и плеч.

«Для всего тела подойдет гель с алоэ вера или пантенолом, но не забывайте — наносить лучше не на сухую кожу, а на чуть влажную после душа», — подчеркивает косметолог.

Не превращайте маску в «единственное спасение»

Маска — это экстренный уход, но не замена систематическому увлажнению. Не стоит полагаться только на нее, если другого ухода просто нет. Летом коже нужен регулярный мягкий уход: очищение без пересушивания, ежедневное увлажнение, защита от солнца, достаточное питье.