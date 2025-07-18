Наоми Кэмпбелл поделилась фотографией из ванны

Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в мини-платье в ванне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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55-летняя Наоми Кэмпбелл позировала в мини-платье с тигриным принтом и глубоким декольте. Волосы ей уложили крупными прядями и сделали вечерний макияж. Модель лежала в ванне с блестками вместе с коллегой Кейт Хадсон.

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В начале июня Наоми Кэмпбелл стала лицом нового выпуска журнала DAZED. Супермодель 1990-х позировала в «голом» топе и мини-юбке, которые дополнили крылья бабочки и браслеты. Стилист выпрямил волосы знаменитости и наклеили на них ракушки. На других кадрах манекенщица позировала в мини-платье с глубоким декольте, платье-комбинации и топе с трусами.

До этого Наоми Кэмпбелл отдыхала на Мальдивах вместе с детьми и мультимиллионером Мохаммедом Аль Турки. Модель показала несколько фото, позируя на яхте и в море. Она также добавила несколько снимков с 38-летним бойфрендом и сыном и дочерью.