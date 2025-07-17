Алеся Кафельникова снялась в голом топе без бюстгальтера

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся, показала грудь после пластики. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Алеся Кафельникова позировала в белом, прозрачном топе без бюстгальтера и черных стрингах. Волосы ей распустили, сделали мокрую укладку и макияж. Съемка прошла на берегу океана.

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Впервые Алеся Кафельникова продемонстрировала изменившуюся фигуру во время Недели моды в Париже. Подписчики заметили, что знаменитость увеличила грудь, и принялись обсуждать фигуру манекенщицы в комментариях. Алеся Кафельникова объяснила в комментариях, зачем сделала операцию.

«Я кормила ребенка грудью семь месяцев. Наверное, потому что самостоятельно она не восстановилась», — ответила модель подписчику.

Алеся Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина в мае 2021 года. Спустя два месяца у модели и предпринимателя родилась дочь, которую они назвали Киарой. Девочка носит фамилию своего знаменитого деда, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова.