Невестка Виктории Бекхэм показала фото в бюстгальтере

Невестка певицы, дизайнера и предпринимательницы Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя модель позировала, лежа на кровати, в черном бюстгальтере, расшитом крупными блестящими пайетками. При этом она продемонстрировала фигуру.

В то же время знаменитость распустила завитые в локоны волосы и нанесла макияж с графическими стрелками.

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В апреле невестка Виктории Бекхэм поделилась откровенным фото из душа. Она предстала на размещенном кадре без одежды и нижнего белья.