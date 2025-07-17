Кайли Дженнер показала лицо без макияжа в новом видео и вызвала споры в сети

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала естественную внешность и вызвала споры в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

Журналисты обратили внимание на новое видео 27-летней предпринимательницы в TikTok. В нем она предстала в кремовом халате и без макияжа на лице. Через несколько секунд в кадре появилась ее дочь Сторми.

«Мы собираемся провести наш первый в истории урок макияжа вместе», — сказала бизнесвумен.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешнего вида знаменитости и принялись его обсуждать в комментариях под материалом.

«Забавно, что естественная красота появилась после пластических операций», «Это видео отредактировано. Посмотрите на ее зубы», «Чему она собирается научить свою дочь дальше? Как получить идеальное поддельное пластиковое тело?», «Без макияжа она выглядит гораздо лучше», «Дива всегда остается дивой», «На самом деле я никогда не видела ее такой красивой как здесь», — высказывались они.

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Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер едва не избавилась от бикини в новой фотосессии собственной марки Khy и модного бренда Frankies Bikinis.