Звезда «Универа» вышла в свет с сумкой за 190 тысяч рублей

Звезда «Универа» Наталья Рудова вышла на публику в полупрозрачном топе с сумкой за 190 тысяч рублей. Фото «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе RWV Film.

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42-летняя Наталья Рудова стала гостьей премьерного спецпоказа культового фильма Алексея Учителя «Прогулка», который прошел 16 июля в киноцентре «Октябрь». Актриса позировала перед фотографами в розовом полупрозрачном топе, голубых широких джинсах и белых кроссовках. Артистка дополнила образ сумкой-тоут Versace. Стоимость похожей модели на сайте Farfetch составляет $2,442 (более 190 тысяч рублей. — прим. ред.).

© Газета.Ru

Среди гостей также были Владислав Лисовец, Дарья Повереннова, Павел Баршак с семьей, Катя Лель с дочерью, Маша Цигаль и другие звезды.

Фильм «Прогулка», который открыл российским зрителям Евгения Цыганова, Ирину Пегову и Павла Баршака, вернется в кинотеатры к своему 22-летию. Картина возвращается в российский прокат 24 июля.

Несколько недель назад Наталья Рудова снялась в откровенных позах в мокром бикини. Актриса позировала на территории пятизвездочного отеля в Турции, где отдыхала с семьей и друзьями.