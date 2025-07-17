Лето – идеальное время, чтобы экспериментировать с аксессуарами. Простая майка, рубашка или платье заиграют по‑новому, если добавить к ним акцентное украшение.

Пластиковые браслеты

Сочные цвета и необычные формы делают их универсальным летним акцентом. А если хочется чего-то посвежее, выбирайте плетеные браслеты из соломы или рафии.

Лабубу

Пушистая подвеска на сумку, которую кто-то обожает, а кто-то не понимает. Но тренд устойчивый, так что носим — если откликается.

Самые странные модные тренды этого лета

Объемные бусы

Большие, яркие и немного театральные. Они делают даже самую простую футболку модной.

Подробнее об остальных трендовых украшениях рассказала в своем видео стилист @style_support.