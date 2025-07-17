Перечислены преимущества лимфодренажного массажа после пляжа

Нахождение на пляже приводит к увеличению вязкости лимфы и ее застою, что провоцирует отеки и накопление в организме токсинов, поэтому после солнечных ванн важно делать лимфодренажный массаж. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

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Косметолог пояснила, что обилие ультрафиолета и высокая температура вызывают расширение сосудов, что замедляет лимфоток. Активная потеря жидкости через пот усугубляет процесс. Вкупе это приводит к застою лимфы и токсинов, а также отекам.

«Также активное солнце – это всегда накопление свободных радикалов. Быстрее вывести токсины, разогнать лимфу и убрать отеки помогает лимфодренажный массаж. Но сначала нужно подготовить кожу, сразу после пляжа массаж делать не стоит, оптимально приступить к нему вечером», — рассказала Амосова.

Она добавила, что любой массаж нужно выполнять после очищения кожи, лимфодренажный — не исключение.

«Перед ним требуется смыть с тела морскую соль и солнцезащитные средства, перегретые и обгоревшие участки увлажнить, а на ожоги нанести пантенол. Если на дерме есть солнечные ожоги, или она облезает — данные зоны при массаже затрагивать не стоит», — добавила эксперт.

Амосова подчеркнула, что после долгого сидения или нахождения на пляже в лежачем состоянии лимфодренажный массаж стоит начинать с ног и лица.

«Но разогнать лимфу на лице полноценно не получится, если не уделить внимание зоне декольте — иначе она не сможет уйти в большой лимфоток через подмышечные лимфоузлы. Поэтому лимфодренаж лица всегда начинается с зоны декольте и шеи», — объяснила дерматолог.

Амосова отметила, что в области крупных лимфоузлов — подмышечных, паховых и шейных — нужен не массаж, а легкие, очень аккуратные нажимы мягкими помпажными движениями.

«В остальных областях лимфу нужно двигать к лимфоузлам очень легкими поглаживающими движениями по ее току. К примеру, в области декольте —от центра к подмышка», — рекомендовала она.

В зоне лица, по ее словам, сначала необходимо нажать подушечками пальцев на точки под скулами, у внутренних уголков глаз и за ушами и задержаться на три секунды.

«Так места скопления лимфы на лице будут разблокированы. Этот метод подходит и для быстрого разгона лимфотока. Если же есть время — после легкими поглаживаниями можно проработать зоны от носа к вискам, от подбородка к ушам и ото лба к волосам», — рассказала дерматолог.

В области тела, как отметила Амосова, тоже нужно выполнять массаж по току лимфы — строго вверх.