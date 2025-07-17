Дочь Пескова поделилась фотографиями в облегающем платье

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала редкие фото с отдыха в Турции. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Елизавета Пескова снялась в облегающем красном платье на отдыхе с мужем. Бизнесвумен также показала несколько пляжных образов, снятых в интерьере яхты, а также на пляже у моря. Фотографии супруга Пескова скрыла, однако показала фрагменты его образов.

© Соцсети

© Соцсети

У пресс-секретаря президента от первого брака с Анастасией Буденной есть сын Николай, а от второй супруги Солоцинской трое детей: помимо Елизаветы, они воспитали Михаила и Даниила. В 2015 году Песков официально женился на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. Пара растит общую дочь Надежду.

Государственный деятель подчеркивал, что Елизавета никогда не была ребенком-мажором. Он рассказывал, что дочь училась во Франции, но жила в спартанских условиях и преодолевала много трудностей в поисках себя. По словам Пескова, все это ее закалило, и она стала «изрядной карьеристкой».