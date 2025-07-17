Названы возможные пластические операции Брэда Питта

Пластические хирурги Барри Вайнтрауб, Гэри Линков и Адам Шайнер из Нью-Йорка назвали возможную пластику американского актера Брэда Питта. Соответствующие комментарии публикует Daily Mail.

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Специалисты предположили, что 61-летний актер сделал липофилинг в области щек и подбородка или прибегнул к филлерам, поскольку его лицо на последних фото выглядит полным.

«С возрастом лицо начинает терять объем, поэтому это отличный способ добавить ему молодости. Я думаю, именно это и было сделано в данном случае», — отметил Вайнтрауб.

При этом эксперты заметили, что Питт не делал блефаропластику. По их мнению, это было правильное решение, поскольку данная операция не привела бы к кардинальному преображению.

Ранее сообщалось, что пользователи сети обругали Брэда Питта за моложавую внешность. Тогда юзеры сравнили актера с миллиардером-биохакером Брайаном Джонсоном, который ради сохранения вечной молодости принимает десятки биодобавок и витаминов, прибегает к инъекциям и часами занимается спортом.