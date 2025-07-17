Стилист объяснил, как носить бахрому в городе

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов объяснил, как носить бахрому в городе. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Бахрома — это не только про бохо-эстетику! Она отлично смотрится как с денимом, казаками и ковбойскими шляпами, так и с вещами в минималистичном исполнении, и с фанатскими футболками, и с бандажными платьями, и с элегантными туфлями! Всем бахромы! Для ощущения легкости и полета!», — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».

Александр Рогов также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето.