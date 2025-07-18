Папарацци подловили на пляже звезду с «самыми идеальными в мире ягодицами»

Британская телеведущая Майя Джама попала в объектив папарацци в откровенном образе. Снимки публикует Daily Mail.

30-летняя звезда с самыми идеальными в мире ягодицами отдохнула на Ибице вместе с возлюбленным, португальским футболистом Рубеном Диашом. На размещенных кадрах знаменитость предстала в бикини цвета хаки с парео на бедрах.

На ней также были солнцезащитные очки и несколько украшений, в том числе золотые браслеты. В то же время от макияжа Джама отказалась.

В июне Майя Джама также снялась в откровенном образе в реалити-шоу «Остров любви». Тогда телезвезда выбрала для съемок кружевное платье, сквозь ткань которого просвечивало нижнее белье.