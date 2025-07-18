Сестра Кейт Мосс выложила фото в бикини

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти Мосс похвасталась фигурой в бикини. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала в оранжевом раздельном купальнике. Упомянутый плавательный комплект состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с заниженной талией.

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Звезда собрала волосы в высокий пучок и надела солнцезащитные очки.

Ранее в июле сестра Кейт Мосс повторила ее культовый образ в ультракоротком платье. Манекенщица поделилась снимками с фестиваля Worthy Farm, на которых она позировала в прозрачном наряде.