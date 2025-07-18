Появились подробности нападения мигранта на россиянку

Врачи в Каменске-Уральском, где 40-летняя женщина подверглась жестокому нападению, рассказали о травмах пострадавшей. Мигрант нанёс жертве более десяти ножевых ранений в область живота, груди и шеи. Его уже задержали

Экстренная помощь потребовалась незамедлительно. Хирурги провели диагностическую лапаротомию для тщательного осмотра брюшной полости. Врачи отметили, что, к счастью, жизненно важные органы не пострадали.

Характер травм оказался крайне серьёзным, сообщили в Минздраве региона. У пациентки зафиксировали глубокие раны в области шеи, спины, травмы боковой стенки грудной клетки и повреждение вены на левом плече.

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После проведения необходимых лечебных мероприятий женщину выписали домой.