58-летняя Сальма Хайек появилась в откровенных образах на обложке журнала

58-летняя мексиканская актриса Сальма Хайек стала сенсацией нового выпуска Sports Illustrated Swimsuit. Знаменитость представила серию эффектных снимков, сделанных на родине в Мексике, где продемонстрировала уверенность в себе и безупречную физическую форму.

Особенно запоминающимся получился кадр, на котором Хайек запечатлена в бирюзовых водах бассейна в изумрудном бикини. Образ актрисы дополнили изысканные ювелирные украшения от Jacquie Aiche — крупное ожерелье и цепочка на талии. Волосы знаменитости были уложены в «мокром стиле», что создало эффект естественной, непринуждённой красоты.

Не меньшее внимание привлекли фотографии, где Сальма позировала в ажурном вязаном купальнике песочного цвета. Открытый наряд эффектно подчеркнул прекрасную фигуру актрисы, вызвав бурю восхищённых комментариев в социальных сетях. Съёмки проходили на фоне живописного мексиканского пейзажа — каменистого побережья и бирюзовых волн океана.

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В эксклюзивном интервью для Sports Illustrated Хайек поделилась своими воспоминаниями:

«Помню, когда я была молодой, очень давно, я всегда с нетерпением ждала выхода номера Sports Illustrated и думала: „Кто же в нём будет?“ Конечно, я не была похожа на модель, поэтому мне и в голову не приходило, что однажды я окажусь в нём», — призналась актриса.

Sports Illustrated Swimsuit Issue — культовое ежегодное издание, известное своими смелыми фотосессиями. На его страницах в разные годы появлялись такие знаменитости, как Тайра Бэнкс, Хайди Клум и Эшли Грэм. Участие 58-летней Хайек в съёмках продолжает традиции журнала, который постоянно бросает вызов общепринятым стандартам красоты.