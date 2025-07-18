Внешность 57-летней Джулии Робертс после смены имиджа удивила фанатов

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс кардинально сменила имидж и удивила фанатов. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

Журналисты издания опубликовали фрагменты из нового фильма итальянского режиссера Луки Гуаданьино «После охоты», в котором 57-летняя знаменитость сыграла главную роль. На размещенных кадрах Робертс предстала в белом костюме и с массивным золотым браслетом. Кроме того, можно заметить, что звезда «Красотки» перекрасилась в блондинку.

Читатели портала оценили преображение Робертс в комментариях под материалом.

«Кажется, она стареет изящно», «Каштановый цвет был ей больше к лицу», «Она все такая же красивая», «Светлый цвет волос все портит», «Надеюсь, это парик, потому что блонд ей совсем не идет», «Мне нравится! Перекраситься в блондинку, когда седеют волосы, тоже имеет смысл. Блонд и седые волосы хорошо сочетаются», — обсуждали пользователи сети.

В январе прошлого года Джулия Робертс раскрыла секрет красоты. Тогда актриса призналась, что сохранять моложавую внешность ей помогает хорошая наследственность.