Марго Робби попозировала с лягушкой на руках для обложки глянца

Актриса Марго Робби снялась с лягушкой на руках для обложки журнала Harper's Bazaar. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя Марго Робби позировала в розово-красном свитере крупной вязки. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж. В руках она держала лягушку.

В сентябре прошлого года стало известно, что Марго Робби («Барби») и Джейкоб Элорди («Эйфория») получили главные роли в фильме «Грозовой перевал» — новой киноадаптации одноименного романа Эмили Бронте, изданного в 1847 году. Режиссером и сценаристом выступит Эмеральд Феннелл («Девушка, подающая надежды»). На своей странице в социальной сети Х она опубликовала несколько фраз, характеризующих ее новый проект: «Будь со мной всегда. Прими любую форму. Своди меня с ума».

В начале ноября появилась информация, что Марго Робби впервые стала мамой. По словам журналистов, актриса родила сына от своего супруга, кинопродюсера Тома Акерли. Мальчик появился на свет 17 октября, но о его рождении стало известно прессе позже.