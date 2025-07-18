Хирург объяснил рост цен на пластические операции

Неизбежное подорожание материалов, логистические сложности и геополитическая ситуация приводят к тому, что цены на многие эстетические процедуры неуклонно растут. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, доктор наук, профессор и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян.

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«Одним из ключевых факторов, определяющих повышение цен на пластические операции, является удорожание импортных материалов. Это особенно заметно в тех процедурах, где используются импланты. Ярким примером является маммопластика (увеличение груди). Стоимость силиконовых имплантов, используемых в этой операции, резко возросла за последнее время», — рассказал эксперт.

Он добавил, что это обусловлено несколькими причинами, переплетающимися между собой.

«Колебания валютных курсов приводят к тому, что цена импортных материалов в национальной валюте значительно увеличивается. Во-вторых, логистические проблемы, вызванные, в том числе, и санкционным давлением, приводят к удорожанию доставки. В-третьих, повышение цен на сырье, используемое для производства имплантов, напрямую влияет на себестоимость готовой продукции. Производители вынуждены увеличивать цены, чтобы компенсировать растущие расходы, что, в свою очередь, передается дальше по цепочке, приводя к удорожанию стоимости услуг клиник», — добавил он.

Алексанян отметил глобальную инфляцию, затрагивающую все сферы жизни.

«Повышение цен на электроэнергию, коммунальные услуги, арендную плату, заработную плату персонала — все эти факторы вносят свой вклад в удорожание пластических операций. Клиники, вынужденные компенсировать растущие расходы, неизбежно увеличивают стоимость своих услуг», — отметил врач.

Среди операций он отметил, что не все операции подвержены одинаковому росту цен.

«Например, ринопластика (коррекция формы носа) пока демонстрирует относительную ценовую стабильность. Стоимость ринопластики в большей степени определяется сложностью процедуры, квалификацией специалиста и его репутацией, а не ценами на импортные материалы. Это не означает, что ринопластика не подорожает в будущем, но на данный момент рост цен на нее происходит медленнее, чем на операции, непосредственно зависящие от импортных имплантов и материалов», — рассказал Алексанян.

Хирург добавил, что абдоминопластика (пластика живота) также столкнулась с существенным удорожанием, связанным с повышением стоимости импортных материалов.