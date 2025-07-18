Косметолог рассказал, как ухаживать за кожей лица летом после пластики

После пластических операций в летний период кожа находится в стрессе и становится особенно уязвимой, поэтому ей требуется деликатный уход. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, косметолог клиники IQ Plastique Виктория Жукова.

© unsplash

«Для ускорения регенерации назначают физиопроцедуры (ультразвуковую и микротоковую терапию, а также ФДТ (фотодинамическую терапию)», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что необходимо использовать солнцезащитные кремы с высоким SPF +++ (не менее 50).

«Кремы подходят для вашей кожи и не содержат агрессивных компонентов. Наносите каждые 2 часа. А также регулярно увлажняйте кожу кремами, которые способствуют восстановлению и не вызывают раздражения и подходят для вашего типа кожи», — объяснила Жукова.

Эксперт призвала избегать контакта с прямыми солнечными лучами, особенно в первые недели после операции — ношение широкополых шляп, солнечных очков и закрытой одежды станет вашим лучшим помощником.