Косметолог рассказал, как ухаживать за кожей лица летом после пластики

Косметолог Жукова заявила о необходимости микротоковой терапии после пластики
После пластических операций в летний период кожа находится в стрессе и становится особенно уязвимой, поэтому ей требуется деликатный уход. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, косметолог клиники IQ Plastique Виктория Жукова.
«Для ускорения регенерации назначают физиопроцедуры (ультразвуковую и микротоковую терапию, а также ФДТ (фотодинамическую терапию)», — рассказала эксперт.
Она также добавила, что необходимо использовать солнцезащитные кремы с высоким SPF +++ (не менее 50).
«Кремы подходят для вашей кожи и не содержат агрессивных компонентов. Наносите каждые 2 часа. А также регулярно увлажняйте кожу кремами, которые способствуют восстановлению и не вызывают раздражения и подходят для вашего типа кожи», — объяснила Жукова.
Эксперт призвала избегать контакта с прямыми солнечными лучами, особенно в первые недели после операции — ношение широкополых шляп, солнечных очков и закрытой одежды станет вашим лучшим помощником.
«Очень важно воздержаться от посещения солярия и отказатьcя от применения декоративной косметики до полного заживления. Также по назначению врача используйте силиконовые гели или силиконовые пластыри для профилактики и защиты рубцов. Не забывайте, что любые новые средства стоит согласовывать с вашим врачом-косметологом. Соблюдение этих простых правил поможет избежать пигментации, патологических рубцов и других осложнений, а также сохранить красоту и здоровье кожи», — заключила она.