Эксперт дал совет, когда нужно делать мезотерапию

Сохранить молодость кожи в жаркий период помогут антивозрастные программы у косметологов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, косметолог, дерматовенеролог клиники IQ Plastique Оксана Пирмагомедова

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«Летом желательно проводить процедуры мезотерапии, биоревитализации, коллагенотерапии», — рассказала косметолог.

По ее мнению, следить за здоровьем кожи лица усиленно надо летом, но и не забывать об уходе в другие сезоны.

«Основное направление антивозрастной терапии не только в сезон лета, но и, конечно же, круглый год — это защита от фотоповреждения, вызванного солнечным излучением (лучами типа А). Они вызывают эластоз — разрушение волокон коллагена и эластина, а так же хроническое субклиническое воспаление в дерме, что в совокупности приводит к формированию морщин, пигментных пятен и потери упругости кожи», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что важным вектором терапии является сохранение физиологической гидратации дермы, а также отказ от некоторых процедур у врача.